Житель Дальнереченска потерял около 9 млн руб., доверившись «брокерам»

Чтобы увеличить доход, мужчину уговорили оформить несколько кредитов на сумму свыше 4 миллионов рублей, которые он также перечислил мошенникам. Когда потерпевший попытался вывести деньги, аферисты настаивали на привлечении доверенного лица с объяснением, что без этого счёт может быть заблокирован. Мужчина сообщил, что доверенным лицом станет его отец, после чего мошенники потребовали перевести и деньги отца на счёт «биржи». Лишь в этот момент он понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.