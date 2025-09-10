Житель Дальнереченска потерял около 9 млн руб., доверившись «брокерам»

Житель Дальнереченска потерял почти 9 миллионов рублей, став жертвой мошеннической схемы. Как сообщила прокуратура Приморского края, мужчина поверил объявлению о быстром заработке в одном из мессенджеров.
После того как он высказал в Сети желание подзаработать денег, с ним связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками брокерской компании, и предложили помощь в инвестировании. Следуя их указаниям, потерпевший в течение двух месяцев переводил накопления на фиктивные брокерские счета.
Чтобы увеличить доход, мужчину уговорили оформить несколько кредитов на сумму свыше 4 миллионов рублей, которые он также перечислил мошенникам. Когда потерпевший попытался вывести деньги, аферисты настаивали на привлечении доверенного лица с объяснением, что без этого счёт может быть заблокирован. Мужчина сообщил, что доверенным лицом станет его отец, после чего мошенники потребовали перевести и деньги отца на счёт «биржи». Лишь в этот момент он понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.
Общая сумма ущерба составила почти 9 миллионов рублей. Дальнереченская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере. За данное преступление злоумышленникам грозит серьёзное наказание по закону.
Прокуроры планируют добиваться через суд взыскания с так называемых дропперов денежных средств, которые были незаконно переведены на их счета. В ведомстве призывают всех граждан быть внимательнее и не поддаваться на предложения быстрого и лёгкого заработка.