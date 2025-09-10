В Новосибирске на проезде Энергетиков произошло смертельное ДТП

Водитель 1999 года рождения наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области. Инцидент произошёл 9 сентября около 22:35 в Ленинском районе Новосибирска. Водитель 1999 года рождения ехал на автомобиле Toyota Highlander около дома 8/1 по проезду Энергетиков и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Личность пострадавшего уточняется. ему около 40 лет. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.