В Новосибирске на проезде Энергетиков произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области. Инцидент произошёл 9 сентября около 22:35 в Ленинском районе Новосибирска. Водитель 1999 года рождения ехал на автомобиле Toyota Highlander около дома 8/1 по проезду Энергетиков и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Личность пострадавшего уточняется. ему около 40 лет. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.