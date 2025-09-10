Ричмонд
ГП потребовала изъять у экс-мэра Владивостока имущество на 5,3 млрд рублей

Бывшего чиновника обвинили в махинациях с недвижимостью.

Генпрокуратура направила в суд иск против осужденного ранее бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Ведомство попросило суд изъять у Николаева, а также его родных и доверенных имущество на общую сумму 5,3 млрд рублей, а также отдельно на 700 млн рублей. Информацию о новом иске опубликовал «Коммерсант».

По данным издания, в материалах нового дела утверждается, что чиновник нарушил закон. В частности, в период с 2001 по 2004 гг Николаев занимал кресло депутата краевого парламента, а с 2004 по 2008 гг и вовсе занимал пост мэра Владивостока. Поэтому в эти годы он по закону не имел права заниматься бизнесом. Однако, утверждает в иске Генпрокуратура, экс-чиновник это правило нарушил, более того — продавал на аукционе муниципальную недвижимость.

Ранее KP.RU писал, что Николаева сняли с должности и обвинили в трате бюджетных средств на личную охрану, а после в махинациях с муниципальной землей и собственностью.