ГП потребовала изъять у экс-мэра Владивостока имущество на 5,3 млрд рублей

По данным издания, в материалах нового дела утверждается, что чиновник нарушил закон. В частности, в период с 2001 по 2004 гг Николаев занимал кресло депутата краевого парламента, а с 2004 по 2008 гг и вовсе занимал пост мэра Владивостока. Поэтому в эти годы он по закону не имел права заниматься бизнесом. Однако, утверждает в иске Генпрокуратура, экс-чиновник это правило нарушил, более того — продавал на аукционе муниципальную недвижимость.