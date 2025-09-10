Учения ФСИН по противодействию терроризму стартовали в Хабаровском крае

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний на практике отрабатывает вопросы противодействия терроризму, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
Масштабные оперативно-тактические учения, проводимые по инициативе директора ФСИН России, стартовали в Хабаровском крае. Непосредственно на месте руководство учениями осуществляет заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков.
В течение трех дней 8 начальников территориальных органов ФСИН России, сотрудники структурных подразделений ФСИН России, УФСИН России по Хабаровскому краю совместно с представителями прокуратуры Хабаровского края, территориальных органов ФСБ России, МВД, Росгвардии и МЧС России отработают действия личного состава при осложнении оперативной обстановки в исправительном учреждении.
В рамках учений заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков провел рабочую встречу с вице-губернатором Хабаровского края Артемом Мельниковым, главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю Василием Нагибиным, начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю Яном Ткачуком, начальником Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным, заместителем начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю Дмитрием Семеновым. Обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных органов региона с уголовно-исполнительной системой.
В первый день учений оперативному штабу УФСИН России по Хабаровскому краю под руководством начальника Управления Игоря Видашева предстоит проанализировать складывающуюся ситуацию и принять решение по стабилизации обстановки в исправительном учреждении.
На 10 сентября запланированы практические занятия по тематике учений, в том числе проведение специальной операции с использованием современной техники.