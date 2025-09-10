Учения ФСИН по противодействию терроризму стартовали в Хабаровском крае

В рамках учений заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков провел рабочую встречу с вице-губернатором Хабаровского края Артемом Мельниковым, главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю Василием Нагибиным, начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю Яном Ткачуком, начальником Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным, заместителем начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю Дмитрием Семеновым. Обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных органов региона с уголовно-исполнительной системой.