Приставы арестовали активы бывшего замминистра энергетики России

Приставы арестовали активы экс-замминистра энергетики.
Бывший замминистра энергетики России, а ныне глава АО «Евразийский» Станислав Светлицкий лишился доступа к своим активам после решения Тверского районного суда Москвы. Как сообщается в судебных материалах, 8 сентября 2025 года судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Светлицкого.
Причиной ареста стало наличие у Светлицкого крупной задолженности, превышающей 7,6 млрд рублей. «Часть указанных средств взыскивается в принудительном порядке», — указано в материалах исполнительного производства, с которыми ознакомился ТАСС. В документе отмечается, что инициатором обращения имущества в доход государства выступает Генпрокуратура РФ.
Согласно судебным данным, арест наложен как на движимое, так и на недвижимое имущество Светлицкого. Речь идет о финансовых активах, транспортных средствах и объектах недвижимости.
По данным Генпрокуратуры, за 2006−2025 годы «Ростовводоканалу» из бюджетов разных уровней было выделено 22,4 млрд рублей на реконструкцию, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями. Однако Светлицкий не выполнил программу модернизации и не направил средства по целевому назначению.