Приставы арестовали активы бывшего замминистра энергетики России

По данным Генпрокуратуры, за 2006−2025 годы «Ростовводоканалу» из бюджетов разных уровней было выделено 22,4 млрд рублей на реконструкцию, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями. Однако Светлицкий не выполнил программу модернизации и не направил средства по целевому назначению.