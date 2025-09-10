Ричмонд
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Кубани

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,6, произошедшем в Краснодарском крае. Об этом стало известно во вторник, 9 сентября.

Сейсмособытие зафиксировано в 19:55 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Эпицентр землетрясения располагался в 11 километрах от города Апшеронск и в 20 километрах от Хадыженска. Очаг залегал на глубине 10 километров, говорится на сайте.

27 августа Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также рассказал о землетрясении магнитудой 6,0, зафиксированном в районе Каспийского моря, у побережья Дагестана. Подземный толчок произошел в 23:33 по московскому времени.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами.