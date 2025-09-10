Ричмонд
Axios: удар Израиля по Катару вызвал гнев советников Трампа

Израильские авиаудары по объектам в столице Катара Дохе стали неожиданностью для Белого дома и вызвали резкую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

В Белом доме оказались в шоке от ударов Израиля по Катару.

Израильские авиаудары по объектам в столице Катара Дохе стали неожиданностью для Белого дома и вызвали резкую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

«Новость ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе», — говорится в публикации Axios. По данным портала, в администрации США рассчитывали, что в ближайшие дни будет получен официальный ответ от палестинской делегации по вопросу прекращения огня.

Ранее израильские военные подтвердили, что целью авиаударов в Дохе были высокопоставленные представители ХАМАС, включая Халиля аль-Хайя, который, по данным СМИ, погиб вместе с еще тремя членами руководства организации. Удары были нанесены в момент переговоров по предложению США о прекращении огня в Газе, а власти Катара и США были заранее уведомлены о планируемой операции.

