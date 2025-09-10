Axios: удар Израиля по Катару вызвал гнев советников Трампа

«Новость ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе», — говорится в публикации Axios. По данным портала, в администрации США рассчитывали, что в ближайшие дни будет получен официальный ответ от палестинской делегации по вопросу прекращения огня.