Взрывы зафиксированы на западе и в центре Украины

А ранее стало известно, что Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. США намерены и дальше поддерживать Киев, но в то же время призывают Европу «сделать шаг вперёд».