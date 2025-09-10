На Сахалине возбудили дело после отравления волонтеров на фестивале

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления волонтеров, участвовавших в фестивале «Крылья Сахалина». Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по региону.
Корсаковский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Сахалинской области также начала проверку по данному факту, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на фестивале «Крылья Сахалина» 18 подростков госпитализировали из-за симптомов отравления. Команда мероприятия состояла из ребят от 17 лет. Они поехали на аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где началось событие. При этом брать с собой воду и еду запрещалось — подросткам пообещали двухразовые обеды.