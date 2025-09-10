На Сахалине возбудили дело после отравления волонтеров на фестивале

Ранее стало известно, что на фестивале «Крылья Сахалина» 18 подростков госпитализировали из-за симптомов отравления. Команда мероприятия состояла из ребят от 17 лет. Они поехали на аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где началось событие. При этом брать с собой воду и еду запрещалось — подросткам пообещали двухразовые обеды.