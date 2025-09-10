В Канске при пожаре погиб 15-летний ребенок

По предварительным данным, в квартире проживали мать и двое детей — 12 и 15 лет. Предположительно из-за неисправности электропроводки возникло сильное задымление. Женщина проснулась, вывела младшего сына, но из-за дыма не смогла найти старшего, спавшего в соседней комнате. Вскоре огонь резко усилился; очаг возгорания зафиксирован в комнате погибшего.