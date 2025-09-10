Ричмонд
В Канске при пожаре погиб 15-летний ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью 10 сентября в барачном доме на улице Иланской в Канске при тушении пожара обнаружено тело 15-летнего подростка.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По предварительным данным, в квартире проживали мать и двое детей — 12 и 15 лет. Предположительно из-за неисправности электропроводки возникло сильное задымление. Женщина проснулась, вывела младшего сына, но из-за дыма не смогла найти старшего, спавшего в соседней комнате. Вскоре огонь резко усилился; очаг возгорания зафиксирован в комнате погибшего.

Следственный отдел по Канскому району возбудил уголовное дело. Проведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы для установления причины пожара и обстоятельств гибели подростка, сообщили в краевом Следкоме.