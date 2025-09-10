Ричмонд
В Новосибирске контрабандисты леса получили уголовный срок

Группировка вывезла за границу древесины на 3.

Группировка вывезла за границу древесины на 3.6 млрд. рублей.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес вердикт по делу четырёх жителей региона, которые организовали преступную группировку. Их признали виновными в попытке мошенничества и контрабанде леса, о чём сообщила пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

С 2012 по 2016 год преступники придумали хитрую схему. Они подделывали документы о покупке древесины, чтобы получить из бюджета более 139 миллионов рублей в виде возврата НДС. Но их план провалился — налоговая служба отказала в выплатах.

Лес вывозился за границу с ложными данными о владельце и происхождении. Общая стоимость незаконно вывезенной древесины превысила 3,6 миллиарда рублей.

Трое мужчин отправятся в колонию строгого режима на сроки от 8 до 17 лет, женщину приговорили к 10 годам, но исполнение наказания отложили до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

Все осуждённые после освобождения будут под надзором от полугода до года.