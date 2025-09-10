Ричмонд
Трамп сделал заявление о решении Израиля ударить по Катару

Ответственность за удар ракетами по Катару лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп открестился от удара Израиля по Катару.

Ответственность за удар ракетами по Катару лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, именно израильский премьер-министр выступил инициатором атаки на Катар. «Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — отметил Трамп в публикации.

Ранее, 9 сентября, власти Катара объявили о создании юридической группы для подготовки правового ответа на авиаудар Израиля по Дохе, в результате которого, по данным катарской стороны, пострадали жилые дома и мирные жители. Израиль заявил, что целью удара были лидеры ХАМАС, находившиеся в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня, и что Катар и США были заранее уведомлены о планируемой операции.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше