Трамп сделал заявление о решении Израиля ударить по Катару

Трамп открестился от удара Израиля по Катару.
Ответственность за удар ракетами по Катару лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, именно израильский премьер-министр выступил инициатором атаки на Катар. «Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — отметил Трамп в публикации.
Ранее, 9 сентября, власти Катара объявили о создании юридической группы для подготовки правового ответа на авиаудар Израиля по Дохе, в результате которого, по данным катарской стороны, пострадали жилые дома и мирные жители. Израиль заявил, что целью удара были лидеры ХАМАС, находившиеся в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня, и что Катар и США были заранее уведомлены о планируемой операции.