Суд в Хабаровске заочно вынес приговор в отношении иноагента, распространявшего фейки

Собранные Северным межрайонным следственным отделом города Хабаровска СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении 40-летнего местного жителя (признанного иностранным агентом) за совершение преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАПРФ, два раза в течение одного года), сообщает ИА AmurMedia.