Суд в Хабаровске заочно вынес приговор в отношении иноагента, распространявшего фейки

Собранные Северным межрайонным следственным отделом города Хабаровска СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении 40-летнего местного жителя (признанного иностранным агентом) за совершение преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАПРФ, два раза в течение одного года), сообщает ИА AmurMedia.
В результате расследования и судебного разбирательства было установлено, что 30 декабря 2023 года гражданин 40 лет, родом из Амурской области, не зарегистрированный на территории РФ, пребывая за ее границами, используя свой канал на видеоплатформе, предоставил широкой публике заведомо недостоверные сведения о действиях Российских Вооруженных Сил.
Помимо этого, в период с ноября по декабрь 2023 года, обвиняемый, уже дважды подвергавшийся административным взысканиям за распространение информации без указания на реестр иностранных агентов, размещял в своем телеграмм-канале (18+) публикации и контент, не обозначая, что данный материал создан и распространен иностранным агентом.
По информации, предоставленной Хабаровским Следственным комитетом, основанием для начала уголовного дела стали данные, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Судебным решением виновному заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный объявлен в общероссийский и международный розыск.