S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Пассажир рейса Новосибирск-Иркутск не смог попасть на борт.
В июне 2025 года пассажир рейса Новосибирск-Иркутск получил отказ в посадке на борт. Оказалось, что авиакомпания S7 продала больше билетов, чем было мест в самолёте, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Авиаперевозчик был привлечён к ответственности за нарушение правил оказания услуг. Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторное несоблюдение требований законодательства при обслуживании пассажиров.