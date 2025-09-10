S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

В июне 2025 года пассажир рейса Новосибирск-Иркутск получил отказ в посадке на борт. Оказалось, что авиакомпания S7 продала больше билетов, чем было мест в самолёте, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.