Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Пассажир рейса Новосибирск-Иркутск не смог попасть на борт.

Пассажир рейса Новосибирск-Иркутск не смог попасть на борт.

В июне 2025 года пассажир рейса Новосибирск-Иркутск получил отказ в посадке на борт. Оказалось, что авиакомпания S7 продала больше билетов, чем было мест в самолёте, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиаперевозчик был привлечён к ответственности за нарушение правил оказания услуг. Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторное несоблюдение требований законодательства при обслуживании пассажиров.