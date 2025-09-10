Ричмонд
Мужчина неожиданно воскрес на собственных похоронах в Индии

В Индии мужчина внезапно начал подавать признаки жизни во время собственных похорон и был срочно доставлен в больницу. Об этом сообщает NDTV.

Источник: Life.ru

Мужчина получил серьёзные травмы в результате несчастного случая и был помещён в частную клинику. Родственники утверждают, что врачи сообщили им о невозможности спасти пациента, после чего семья начала подготовку к похоронной церемонии.

Один из родственников рассказал, что непосредственно перед погребением мужчина внезапно начал двигаться и кашлять. Не теряя времени, его доставили в районную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Администрация частной клиники опровергает заявления родственников, предполагая, что они могли неправильно интерпретировать медицинскую терминологию врачей.

Недавно аналогичный случай произошёл в индийском штате Махараштра. Там перед похоронами неожиданно начал подавать признаки жизни младенец, которого врачи признали мёртвым. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.