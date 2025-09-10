Апти Алаудинов уточнил, что ЛНР полностью окажется под российским контролем в ближайшее время.
Российские военные рассчитывают в ближайшее время полностью освободить территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с журналистами.
«Я так думаю, что не за горами день, когда мы сможем сказать, что ЛНР полностью освобождена. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время», отметил Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, полноценное освобождение региона станет для России знаменательным днем. Алаудинов добавил, что российские военные почти завершили зачистку Серебрянского лесничества в районе Кременной в ЛНР.
Неоднократно сообщалось, что до полного освобождения ЛНР остались считанные километры, сообщает Pravda.ru. В конце июня 2025 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Республика уже полностью находится под российским контролем. Однако в конце сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что в ЛНР под российским контролем находится 99,7% территории. По его словам, осталось освободить менее 60 кв. км. На днях военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ смогли освободить приблизительно три километра административной границы области вдоль реки Северский Донец, сообщает «Ридус».