Аллаудинов рассчитывает на полное освобождение ЛНР в скором времени

«Я так думаю, что не за горами день, когда мы сможем сказать, что ЛНР полностью освобождена. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время», отметил Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, полноценное освобождение региона станет для России знаменательным днем. Алаудинов добавил, что российские военные почти завершили зачистку Серебрянского лесничества в районе Кременной в ЛНР.