Аэропорт в Польше закрыли из-за военной активности

Силы и средства, находящиеся в подчинении командования, продолжают находиться в состоянии полной готовности для оперативного реагирования. В ночь на 7 сентября польские и союзные истребители были подняты в воздух на фоне ракетных ударов по территории Украины. В ту же ночь воздушная тревога была объявлена по всей стране.