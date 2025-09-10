15 рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту

В Толмачёво задерживаются рейсы из Стамбула, Пекина, Баку и других городов.
10 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво ожидается массовое прибытие рейсов с опозданием. По данным онлайн-табло всего задерживается 15 международных и внутренних перелётов.
Среди задержанных рейсов — пять международных прибытий из разных городов: Стамбул, Фергана, Анталья, Баку, Пекин.
Минимальное опоздание составит всего 4 минуты, а максимальное достигнет почти 7 часов 20 минут.
Отметим, все самолёты из Новосибирска отправляются согласно намеченному расписанию.