15 рейсов задерживаются в новосибирском аэропорту

В Толмачёво задерживаются рейсы из Стамбула, Пекина, Баку и других городов.

10 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво ожидается массовое прибытие рейсов с опозданием. По данным онлайн-табло всего задерживается 15 международных и внутренних перелётов.

Среди задержанных рейсов — пять международных прибытий из разных городов: Стамбул, Фергана, Анталья, Баку, Пекин.

Минимальное опоздание составит всего 4 минуты, а максимальное достигнет почти 7 часов 20 минут.

Отметим, все самолёты из Новосибирска отправляются согласно намеченному расписанию.