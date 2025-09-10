Красноярский бизнесмен Евгений Генералов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

По версии следствия, предприниматель осуществлял многократную продажу одних и тех же домов разным покупателям, вымогал деньги у жителей за подключение к коммунальным сетям и незаконно заработал около 600 миллионов рублей. В январе 2024 года в рамках дела был арестован 461 земельный участок в поселке Солнечный.