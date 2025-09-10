Красноярский бизнесмен Евгений Генералов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Известный красноярский предприниматель Евгений Генералов, обвиняемый в многоэпизодном мошенничестве, покинул следственный изолятор.
Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, мера пресечения была изменена на подписку о невыезде в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.
Освобождение бизнесмена произошло примерно две недели назад. Генералов находится под следствием по шести уголовным делам, включая статьи о мошенничестве, вымогательстве и незаконном предпринимательстве.
По версии следствия, предприниматель осуществлял многократную продажу одних и тех же домов разным покупателям, вымогал деньги у жителей за подключение к коммунальным сетям и незаконно заработал около 600 миллионов рублей. В январе 2024 года в рамках дела был арестован 461 земельный участок в поселке Солнечный.
Несмотря на изменение меры пресечения, уголовное дело продолжает расследоваться. Все ранее предъявленные обвинения остаются в силе. Подписка о невыезде обязывает Генералова не покидать место жительства без разрешения следствия и надлежаще себя вести.
Отметим, что Адвокат Генералова Михаил Шолохов заявил Ngs24.ru, что освобождению его мог «способствовали» арест мэра Владислава Логинова.