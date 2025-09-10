Жителей Новороссийска разбудили звуки сирены из-за атаки беспилотников

В Новороссийске прозвучали звуки сирен из-за атаки БПЛА.
В Новороссийске прозвучали сирены на фоне введения сигнала «Внимание всем» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Жителей просят сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям, чтобы обеспечить свою безопасность.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака беспилотников», — предупредил Кравчекно в своем telegram-канале. Горожан просят не подходить к окнам, укрываться в помещениях без окон и со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице, рекомендуется укрываться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе.
Власти города также предупредили, что не следует использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов. Администрация просит жителей следить за обновлениями в официальных социальных сетях, на странице администрации, а также по радио «Новая Россия» (104 ФМ) и телеканалу «Новороссийск» (кабельные операторы, 22 кнопка).
В последние дни регионы юга России, включая Краснодарский и Белгородский области, а также Воронежскую и Пензенскую области, неоднократно объявляли режимы «беспилотная опасность» и предупреждали о возможных атаках дронов. По данным Минобороны РФ, только за последние сутки силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Россией.