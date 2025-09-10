Новосибирский суд освободил водителя, насмерть сбившего журналиста

Весной 2025 года мужчине заменили наказание на принудительные работы, 9 сентября его освободили от всех наказаний.
Первомайский районный суд Новосибирска принял окончательное решение по громкому делу о ДТП, в котором погиб известный журналист, о чём сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
В марте 2020 года произошло трагическое ДТП: нетрезвый водитель на автомобиле премиум-класса сбил новосибирского журналиста, который выходил из трамвая на остановке. Он скончался по пути в больницу. Изначально виновник получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.
Спустя время он начал подавать прошения об УДО. Весной 2025 года ему удалось выйти из колонии — оставшееся наказание заменили на принудительные работы сроком 2 года и 4 месяца.
9 сентября суд удовлетворил очередное ходатайство защиты о досрочном освобождении от принудительных работ. Известно, что мужчина полностью компенсировал моральный вред семье погибшего.