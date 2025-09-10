Новосибирский суд освободил водителя, насмерть сбившего журналиста

В марте 2020 года произошло трагическое ДТП: нетрезвый водитель на автомобиле премиум-класса сбил новосибирского журналиста, который выходил из трамвая на остановке. Он скончался по пути в больницу. Изначально виновник получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.