Жителей японского острова Кюсю начнут срочно эвакуировать

Власти Японии начали массовую эвакуацию жителей острова Кюсю из-за сильных ливней, которые обрушились на регион. Как сообщает телеканал NHK, предписание об эвакуации получили более 65 тысяч человек из городов Минамисимабара (префектура Нагасаки), Амакуса, Камиамакуса, Ояно и Мацусима (префектура Кумамото). Для этих районов объявлен четвертый из пяти уровней опасности, что предполагает обязательную эвакуацию граждан.