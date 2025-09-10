Раскрыты детали массового отключения электричества в Берлине

В Берлине, столице Германии, произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее без электроснабжения десятки тысяч домов. Как сообщает информационное агентство DPA, причиной инцидента стал умышленный поджог двух опор высоковольтных линий электропередачи.
По данным полиции, инцидент произошел в районе Йоханнисталь, где неизвестные злоумышленники подожгли опоры ЛЭП. Несмотря на оперативно потушенный пожар, приблизительно 50 тысяч домохозяйств остаются без электроснабжения.
Отключение энергии привело к серьезным нарушениям в работе городской инфраструктуры: прекращено движение трамваев и пригородных электричек, перестали функционировать светофоры, что вызвало затруднения в дорожном движении.
Отдел государственной безопасности начал расследование инцидента, не исключая возможные политические мотивы произошедшего. Специалисты подчеркивают, что перебои такого масштаба являются исключительными случаями для столичной энергосистемы.
