СМИ узнали о закрытии аэропортов в Польше из-за военной активности

Четыре польских аэропорта — два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине — закрылись в ночь со вторника, 9 сентября, на среду, 10 сентября, из-за якобы нарушения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) воздушного пространства страны. Об этом сообщил портал Onet.

Источник: Аргументы и факты

«Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое цитирует PAP, подтвердило, что четыре польских аэропорта были закрыты из-за “незапланированных военных действий”, связанных с обеспечением национальной безопасности», — говорится в публикации.

На странице оперативного командования Вооруженными силами (ВС) Польши в социальной сети X (бывш. Twitter) появилась информация о том, что борта польской и союзной авиации были задействованы в воздушном пространстве республики.

«Наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности», — приводит содержание публикации «Газета.Ru».

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши 7 сентября подняли в воздух свои самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. В ведомстве подчеркивали, что системы ПВО и радиолокационной разведки были также приведены в состояние повышенной готовности.

