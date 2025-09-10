СМИ узнали о закрытии аэропортов в Польше из-за военной активности

«Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое цитирует PAP, подтвердило, что четыре польских аэропорта были закрыты из-за “незапланированных военных действий”, связанных с обеспечением национальной безопасности», — говорится в публикации.
На странице оперативного командования Вооруженными силами (ВС) Польши в социальной сети X (бывш. Twitter) появилась информация о том, что борта польской и союзной авиации были задействованы в воздушном пространстве республики.
«Наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности», — приводит содержание публикации «Газета.Ru».
Военно-воздушные силы (ВВС) Польши 7 сентября подняли в воздух свои самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. В ведомстве подчеркивали, что системы ПВО и радиолокационной разведки были также приведены в состояние повышенной готовности.