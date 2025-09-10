Следком в Приморье возбудил дело после смерти школьника на уроке

Следственный комитет по Приморскому краю прокомментировал гибель 15-летнего школьника, которая произошла во вторник, 9 сентября, на уроке в школе села Чугуевка. По информации пресс-службы ведомства, мальчик скончался внезапно, находясь за партой. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
По предварительным данным, подросток не жаловался на недомогание до момента внезапного ухудшения состояния. Во время урока он обратился к классному руководителю, пожаловался на самочувствие, однако учитель порекомендовала дождаться школьного медработника. На перемене мальчик заверил друзей, что чувствует себя нормально.
Одноклассники рассказали, что после звонка на урок они зашли в кабинет и обнаружили мальчика лежащим на парте, он издавал громкие звуки, а изо рта у него шла слюна. Попытки привести его в сознание оказались безрезультатными, лицо стало синеватым, язык побелел. Школьного медика вызвали немедленно, и он приступил к массажу сердца до приезда скорой помощи. Несмотря на все усилия, мальчик умер.
Скорая помощь приехала примерно через 20 минут после вызова. Есть информация, что у подростка были проблемы с сердцем, что могло повлиять на трагический исход.
Следственный комитет продолжает расследовать обстоятельства происшествия, устанавливая точную причину смерти. Возбужденное уголовное дело ведётся по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.