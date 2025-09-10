Следком в Приморье возбудил дело после смерти школьника на уроке

Одноклассники рассказали, что после звонка на урок они зашли в кабинет и обнаружили мальчика лежащим на парте, он издавал громкие звуки, а изо рта у него шла слюна. Попытки привести его в сознание оказались безрезультатными, лицо стало синеватым, язык побелел. Школьного медика вызвали немедленно, и он приступил к массажу сердца до приезда скорой помощи. Несмотря на все усилия, мальчик умер.