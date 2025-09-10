Ричмонд
В Красноярске привлекли к ответственности «ночных гонщиков»

Любителей пошуметь ночью оштрафовали на девять тысяч рублей.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Красноярские инспекторы ДПС привлекли к ответственности «ночных гонщиков». Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. На шум за окнами по ночам жаловались жители улицы Парашютная. Дежурившие неподалеку полицейские выехали на место, где встретились с мотоциклистами. Своими действиями они создавали угрозу для участников дорожного движения и нарушали тишину.

Мотоциклистов оштрафовали на общую сумму 9000 рублей. Кроме того инспекторы провели с ними беседы о соблюдении тишины и покоя окружающих.