В Красноярске привлекли к ответственности «ночных гонщиков»

Красноярские инспекторы ДПС привлекли к ответственности «ночных гонщиков». Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. На шум за окнами по ночам жаловались жители улицы Парашютная. Дежурившие неподалеку полицейские выехали на место, где встретились с мотоциклистами. Своими действиями они создавали угрозу для участников дорожного движения и нарушали тишину.