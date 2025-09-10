Ричмонд
В Новосибирске женщина украла чужую карту и села в тюрьму

В марте 2025 года 35-летняя жительница Новосибирска, находясь в нетрезвом состоянии, украла банковскую карту у своего знакомого. Два дня она активно пользовалась чужим счётом, совершая покупки в различных магазинах, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.

Женщина разбивала траты на небольшие суммы по 100 рублей, чтобы владелец карты не сразу заметил пропажу средств. На украденные деньги она купила продукты, алкоголь и новую одежду на 28 тысяч рублей.

Ей назначили наказание в виде 2-х лет лишения свободы в колонии общего режима.