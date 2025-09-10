В Новосибирске женщина украла чужую карту и села в тюрьму

В марте 2025 года 35-летняя жительница Новосибирска, находясь в нетрезвом состоянии, украла банковскую карту у своего знакомого. Два дня она активно пользовалась чужим счётом, совершая покупки в различных магазинах, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.