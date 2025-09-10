Ричмонд
«Это образование не имеет смысла»: в США предрекли полное исчезновение Украины

Полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина в ее нынешних границах должна прекратить существование, чтобы на ее месте появилось более устойчивое государство на границе с Россией. Об этом он заявил на своем youtube-канале.

Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна перестать существовать в текущем виде.

Полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина в ее нынешних границах должна прекратить существование, чтобы на ее месте появилось более устойчивое государство на границе с Россией. Об этом он заявил на своем youtube-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Это земля русских": в США призвали забыть про Украину.

«Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — заявил Макгрегор.

Бывший советник Пентагона также сослался на мнение американского политолога Збигнева Бжезинского. По словам Макгрегора, Бжезинский отмечал, что левобережье Днепра преимущественно населено русскоязычными жителями, и поэтому эти территории не следует относить к «настоящей Украине». Макгрегор подчеркнул, что нынешняя структура украинского государства неустойчива и не отвечает историческим реалиям региона.

На фоне подобных заявлений в июне 2025 года президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме напомнил, что Москва никогда не ставила под сомнение право украинского народа на независимость и суверенитет. Позднее на Восточном экономическом форуме Путин добавил, что вступление Украины в НАТО и размещение иностранных военных сил на ее территории считаются недопустимыми для России. В настоящий момент проводится работа над разрешением украинского конфликта.

