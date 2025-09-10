«Это образование не имеет смысла»: в США предрекли полное исчезновение Украины

«Треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Вот, в чем суть. Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — заявил Макгрегор.