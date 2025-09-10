Неожиданно раскрыты детали громкого дела о серийных убийствах в Германии

Подозреваемый, фигурирующий в материалах дела как Йоханнес М. (полное имя не разглашается в соответствии с местным законодательством), на первом заседании отказался давать показания. Представитель обвинения заявил, что медик действовал как «хозяин жизни и смерти», злоупотребляя доверием тяжелобольных пациентов.