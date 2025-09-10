Неожиданно раскрыты детали громкого дела о серийных убийствах в Германии

В Берлине (Германия) начался судебный процесс над врачом паллиативной помощи, обвиняемым в убийстве пятнадцати пациентов. По данным следствия, реальное число жертв может достигать ста человек, что делает это дело одним из самых масштабных в современной истории Германии.
Подозреваемый, фигурирующий в материалах дела как Йоханнес М. (полное имя не разглашается в соответствии с местным законодательством), на первом заседании отказался давать показания. Представитель обвинения заявил, что медик действовал как «хозяин жизни и смерти», злоупотребляя доверием тяжелобольных пациентов.
Согласно версии следствия, врач посещал неизлечимо больных людей под видом оказания медицинской помощи и вводил им смертельные дозы препаратов. В ряде случаев после его визитов в квартирах происходили возгорания — следователи полагают, что поджоги совершались для сокрытия улик.
Расследование установило, что в период с 2021 по 2024 год количество подозрительных смертей среди его пациентов резко увеличилось. Коллеги обратили внимание на тревожную статистику — многие больные умирали практически сразу после его посещений.
Особое внимание следствия привлекло признание врача о том, что он сделал инъекцию собственной теще, после которой она скончалась.
В настоящее время полиция изучает почти 400 эпизодов. По 95 случаям найдены подтверждения, что пациенты могли стать жертвами преднамеренных действий Йоханнеса. Обвинение требует для него пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение.
Читайте также: Раскрыты подробности жестокого убийства студента в российском городе.