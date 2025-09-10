Токио закроет все японские центры в России

Японские центры технического содействия работали в России с середины 1990-х годов. Их деятельность была направлена на поддержку реформ в различных сферах, включая промышленность, образование и инновации. В последние годы, по данным правительства Японии, число совместных проектов постепенно сокращалось из-за ухудшения политического климата и роста взаимных ограничений. Теперь все программы и текущие инициативы будут свернуты, а сотрудники — возвращены в Японию.