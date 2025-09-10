Токио закроет все японские центры в России

Япония закроет в России все технические центры содействия, работающие с 1990-х годов.
Правительство Японии объявило о закрытии всех шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на брифинге. Решение вступает в силу немедленно и связано с изменениями политической ситуации внутри России и в двусторонних отношениях между странами.
«На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о [закрытии технических центров]», — заявил Хаяси. Он подчеркнул, что японская сторона ожидает от российских властей максимального содействия и обеспечения безопасности персонала центров, который должен завершить работу и покинуть территорию России.
Японские центры технического содействия работали в России с середины 1990-х годов. Их деятельность была направлена на поддержку реформ в различных сферах, включая промышленность, образование и инновации. В последние годы, по данным правительства Японии, число совместных проектов постепенно сокращалось из-за ухудшения политического климата и роста взаимных ограничений. Теперь все программы и текущие инициативы будут свернуты, а сотрудники — возвращены в Японию.