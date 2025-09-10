Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца лишили родительских прав из-за криминального прошлого

Бабушки попросили лишить родительских прав отца ребёнка из-за его криминального прошлого.

Бабушки попросили лишить родительских прав отца ребёнка из-за его криминального прошлого.

Первомайский районный суд ограничил в родительских правах отца девочки — мужчину 1982 года рождения. Причиной стало его криминальное прошлое: ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Об ограничении прав попросили бабушки ребёнка, о чём сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Сначала они связались с отцом ребёнка по телефону — он находился на работе. Приставы приехали к нему на место работы и вручили постановление.

В тот же день в присутствии понятых и бабушки девочки произошёл переход ребёнка под опеку государства. Шестилетняя малышка была передана представителям органов опеки прямо в своём доме.

Отец отреагировал спокойно и выразил намерение обжаловать решение суда.