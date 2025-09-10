Новосибирца лишили родительских прав из-за криминального прошлого

Первомайский районный суд ограничил в родительских правах отца девочки — мужчину 1982 года рождения. Причиной стало его криминальное прошлое: ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Об ограничении прав попросили бабушки ребёнка, о чём сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.