Новосибирца лишили родительских прав из-за криминального прошлого

Бабушки попросили лишить родительских прав отца ребёнка из-за его криминального прошлого.
Первомайский районный суд ограничил в родительских правах отца девочки — мужчину 1982 года рождения. Причиной стало его криминальное прошлое: ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Об ограничении прав попросили бабушки ребёнка, о чём сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
Сначала они связались с отцом ребёнка по телефону — он находился на работе. Приставы приехали к нему на место работы и вручили постановление.
В тот же день в присутствии понятых и бабушки девочки произошёл переход ребёнка под опеку государства. Шестилетняя малышка была передана представителям органов опеки прямо в своём доме.
Отец отреагировал спокойно и выразил намерение обжаловать решение суда.