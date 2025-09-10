Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина неожиданно нашел в своем подвале проживавшего там наркомана

В американском штате Орегон полиция задержала мужчину, который в течение продолжительного времени незаконно проживал в подвале чужого дома.

В американском штате Орегон полиция задержала мужчину, который в течение продолжительного времени незаконно проживал в подвале чужого дома. Об этом сообщает издание People.

Правоохранители прибыли на место после сигнала бдительного местного жителя, заметившего незнакомца, проникшего в подвальное помещение жилого комплекса. Очевидец сообщил о подозрительной активности — свете в помещении и электрическом удлинителе, протянутом через вентиляционное отверстие.

Владелец помещения подтвердил полиции, что в подвале не должно было находиться посторонних, хотя периодически слышал оттуда непонятные шумы. Когда предоставленные хозяином ключи не подошли, полицейским пришлось взломать дверь.

Внутри был обнаружен 40-летний Вениамин Букур, полностью обустроивший себе жилое пространство. В помещении находились кровать, телевизор и различная бытовая техника, подключенная к электросети дома. Также полиция обнаружила предметы, свидетельствующие о потреблении наркотических веществ.

Читайте также: Раскрыты подробности жестокого убийства студента в российском городе.