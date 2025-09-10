Разрушенная ракетами многоэтажка и пострадавшие жители: обстановка в обстрелянном ВСУ Донецке к этому часу

В ночь с 8 на 9 сентября ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по мирным городам Республики. Так, в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, пятеро людей были ранены. В Киевском районе пострадал один человек, в Буденновском пятеро мирных жителей получили ранения. Также в Макеевке погиб один мужчина, ранены — двое, а в Ленинском районе пострадала женщина. Денис Пушилин в telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым — вторым оказали квалифицированную медицинскую помощь. На месте работают сотрудники экстренных служб и представители местной администрации. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.