Разрушенная ракетами многоэтажка и пострадавшие жители: обстановка в обстрелянном ВСУ Донецке к этому часу

ВСУ нанесли удар по столице ДНР ракетами, пострадала местная жительница.
ВС Украины в ночь с 9 на 10 сентября направили ракеты на Донецк. В результате пострадало гражданское население и была разрушена жилая инфраструктура в Буденновском районе города. Как сообщают оперативные службы ДНР, для ударов, предварительно, использовались англо-французские высокоточные ракеты Storm Shadow. Что известно к этому часу об атаке на Донецк — в материале URA.RU.
Местные жители ночью слышали взрывы.
В ночь на 10 сентября в воздухе над Донецком работала система ПВО. Взрывы были слышны в нескольких районах города, включая Калининский и Буденновский. Предварительно, украинские военные предприняли попытку нанести удар высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow.
Последствия ударов по Буденновскому району.
Пострадала местная жительница.
В результате прямого попадания в многоквартирный дом по улице Отважных в Буденновском районе произошло обрушение лестничного марша с третьего по пятый этажи. Спасатели МЧС ДНР эвакуировали семь человек, включая ребенка. По предварительным данным, в результате этого удара пострадала одна женщина 1971 года рождения, ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.
«Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать», — рассказала пострадавшая.
Разрушена городская инфраструктура.
В ходе атаки и последующего обрушения строительных конструкций повреждения получили не только другие квартиры, но и общественные помещения жилого дома. Спасатели продолжают разбирать завалы и проводить поисковые работы. Так, на месте происшествия задействованы сотрудники экстренных служб и представители органов местного самоуправления. При этом данные о возможных пострадавших уточняются.
Атака привела также и к повреждению остекления в соседнем многоквартирном доме. Кроме того, повреждены 10 легковых автомобилей и разрушен техникум в Докучаевске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в telegram-канале.
Недавние массированные атаки на ДНР.
В ночь с 8 на 9 сентября ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по мирным городам Республики. Так, в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, пятеро людей были ранены. В Киевском районе пострадал один человек, в Буденновском пятеро мирных жителей получили ранения. Также в Макеевке погиб один мужчина, ранены — двое, а в Ленинском районе пострадала женщина. Денис Пушилин в telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым — вторым оказали квалифицированную медицинскую помощь. На месте работают сотрудники экстренных служб и представители местной администрации. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.