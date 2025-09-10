Экс-главе Курской области предоставлена госзащита

Досудебное соглашение о сотрудничестве Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили в конце августа. Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — один из эпизодов начавшегося в 2023 году расследования хищений при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб. Первое уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.