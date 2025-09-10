В Германии судят врача-убийцу: медик может стать самым жестоким серийным преступником в истории

В обвинительном заключении указано, что люди, которых посещал доктор, не собирались умирать в ближайшие дни или недели. Прокурор заявил, что врач действовал как «хозяин жизни и смерти». В ходе расследования проверят почти 400 случаев странных летальных исходов, зафиксированных в период с 2021 по 2024 год. Обвинение требует для подозреваемого пожизненного заключения без права на пересмотр приговора.