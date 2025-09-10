В Германии судят врача-убийцу: медик может стать самым жестоким серийным преступником в истории

В Германии начался суд над врачом паллиативной помощи, который может оказаться самым жестоким серийным убийцей в истории страны. 40-летнему медицинскому работнику предъявлены обвинения в убийстве 15 пациентов, хотя следователи предполагают, что реальное число жертв могло достигать ста человек. Об этом пишет Lenta.ru.
Медик был задержан год назад после проведения оперативных мероприятий. До ареста он посещал тяжелобольных пациентов в берлинских районах Темпельхоф и Кройцберг, где должен был облегчать их физические и эмоциональные страдания. По версии обвинения, под видом медицинской помощи врач вводил пациентам смертельные дозы препаратов. В некоторых случаях после его визитов в квартирах больных возникали пожары.
В обвинительном заключении указано, что люди, которых посещал доктор, не собирались умирать в ближайшие дни или недели. Прокурор заявил, что врач действовал как «хозяин жизни и смерти». В ходе расследования проверят почти 400 случаев странных летальных исходов, зафиксированных в период с 2021 по 2024 год. Обвинение требует для подозреваемого пожизненного заключения без права на пересмотр приговора.
Ранее KP.RU сообщал, что в Германии прокуратура запросила пожизненное заключение для стоматолога, который вводил пациентам зараженный анестетик. В результате этого погиб один ребенок, еще пятеро человек пострадали от заражения крови.