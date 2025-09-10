Раскрыты шокирующие детали гибели двух детей в авто отца-уголовника

В Малайзии произошел трагический инцидент с гибелью двух детей, оказавшихся заблокированными в автомобиле, упавшем в реку при странных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Mothership.
ЧП произошло около полудня 4 сентября в городе Порт-Диксон. 47-летний мужчина находился в автомобиле вместе со своей спутницей, шестилетним сыном и восьмилетней дочерью. Машина была припаркована на склоне у берега реки. Около 11:45 мужчина вышел из транспортного средства для курения, после чего автомобиль неожиданно покатился к воде при выключенном двигателе.
Транспортное средство рухнуло в реку. Взрослую женщину удалось спасти, однако несовершеннолетние дети оказались заблокированы в затопленном салоне. Их извлекли спасатели только спустя два часа, но помощь уже запоздала. Расследование установило, что отец погибших детей является рецидивистом с 16 судимостями. Их автомобиль ранее числился в угоне.
В ходе допроса задержанные дали противоречивые показания относительно обстоятельств происшествия, что вызвало подозрения следственных органов. Мужчина был задержан для дальнейшего расследования инцидента.
