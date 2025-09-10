Раскрыты шокирующие детали гибели двух детей в авто отца-уголовника

ЧП произошло около полудня 4 сентября в городе Порт-Диксон. 47-летний мужчина находился в автомобиле вместе со своей спутницей, шестилетним сыном и восьмилетней дочерью. Машина была припаркована на склоне у берега реки. Около 11:45 мужчина вышел из транспортного средства для курения, после чего автомобиль неожиданно покатился к воде при выключенном двигателе.