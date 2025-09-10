В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы «чёрных» риелторов

По данным следствия, 40-летний житель региона собирал информацию о смерти собственников жилья и земельных участков. Если наследников не находилось, его сообщник искал подставных лиц, готовых оформить чужую недвижимость на себя за вознаграждение. Он подделывал документы и сопровождал лже-собственников в госорганах. В схеме участвовали ещё две женщины одна координировала сделки, другая действовала как риелтор размещала объявления о продаже, вела переговоры и составляла договоры.