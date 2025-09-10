В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы «чёрных» риелторов

Противозаконные действия пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и следователи Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» при поддержке бойцов СОБР «Байкал» Росгвардии.
Правоохранители выявили 11 участников организованной группы, в том числе её лидера, а также семерых подставных лиц, которые за деньги выступали в роли покупателей.
По данным следствия, 40-летний житель региона собирал информацию о смерти собственников жилья и земельных участков. Если наследников не находилось, его сообщник искал подставных лиц, готовых оформить чужую недвижимость на себя за вознаграждение. Он подделывал документы и сопровождал лже-собственников в госорганах. В схеме участвовали ещё две женщины одна координировала сделки, другая действовала как риелтор размещала объявления о продаже, вела переговоры и составляла договоры.
Завладев имуществом, преступники многократно перепродавали его между собой по поддельным документам, а затем реализовывали добросовестным покупателям. Таким образом были проданы четыре квартиры в Иркутске, два дома, земельный участок и недостроенный объект.
Подозреваемым предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.