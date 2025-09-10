Сразу две аварии произошли в Новосибирске 10 сентября

На улицах Восход и Октябрьская произошло столкновение машин.
Сразу два серьёзных ДТП произошли сегодня в разных районах города, о чём сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
На улице Восход столкнулись два легковых автомобиля — Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. В результате аварии был повреждён и упал рекламный лайтбокс.
Также на перекрёстке улиц Советской и Октябрьской, где столкнулись два автомобиля — японский универсал Toyota Probox и премиальный кроссовер BMW X6.
Движение в сторону Октябрьского моста затруднено.
ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.