Сразу две аварии произошли в Новосибирске 10 сентября

Сразу два серьёзных ДТП произошли сегодня в разных районах города, о чём сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

На улице Восход столкнулись два легковых автомобиля — Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. В результате аварии был повреждён и упал рекламный лайтбокс.

Также на перекрёстке улиц Советской и Октябрьской, где столкнулись два автомобиля — японский универсал Toyota Probox и премиальный кроссовер BMW X6.

Движение в сторону Октябрьского моста затруднено.

ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.