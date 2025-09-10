Водитель Jetour пострадал в столкновении с Toyota на трассе «Байкал»

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 90-м км федеральной трассы «Байкал» накануне вечером, 9 сентября. Предварительно, водитель Jetour, двигаясь в районе Ангасолки в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в Toyota Wish, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы Приангарья, в результате ДТП травмы получил водитель китайской машины. Ему оказали первую помощь, а после доставили в Слюдянскую районную больницу.
Напомним, в Заларинском районе три человека пострадали в лобовом ДТП. Авария произошла 2 августа на автодороге «Залари-Жигалово».