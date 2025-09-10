Ричмонд
Новороссийск атакуют беспилотные катера, звучат сирены

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, над береговой линией включена сирена, подан сигнал «Внимание всем», в районе ведутся мероприятия по отражению угрозы.

Новороссийск атакуют беспилотные катера, в настоящий момент ее отражают, звучат сирены.

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, над береговой линией включена сирена, подан сигнал «Внимание всем», в районе ведутся мероприятия по отражению угрозы.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК). Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал Кравченко в своем telegram-канале.

Кроме того, администрация города обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Все силы и средства работают над отражением атаки и обеспечения безопасности инфраструктуры.

До этого Кравченко информировал о работе сирен в городе на фоне введения сигнала «Внимание всем» из-за угрозы атаки беспилотников. Он призвал жителей соблюдать осторожность.