Прикамца обвиняют в мошенничестве при получении выплат

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Как полагает следствие, в сентябре 2023 года чайковчанин умышленно представил в территориальное управление краевого министерства социального развития заведомо ложные сведения, чтобы получить социальную помощь для развития бизнеса. Фигурант заявил о намерении открыть в рамках социального контракта столярную мастерскую и приобрести необходимое оборудование. Мужчина также занизил данные о среднем доходе на каждого члена семьи, поскольку претендовать на получение такой субсидии могут только малоимущие семьи. Потом злоумышленник прошел профильное обучение и получил выплату в размере 350 тысяч рублей, но потратил их не на развитие бизнеса, а по своему усмотрению.

Преступление было выявлено совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Чайковскому городскому округу.

Чайковчанин полностью возместил причиненный ущерб. Теперь уголовное дело передано в суд.