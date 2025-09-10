Мощные дожди и наводнения сносят дома на Бали. Видео

Причиной стихийного бедствия стал непрекращающийся дождь, который начался накануне утром и продолжался до утра среды. Больше всего пострадали улицы Джалан Сиулан и район реки Тукад Батубулан, где паводковые воды затопили дома и коммерческие здания, оказавшиеся ниже уровня главных дорог. На опубликованных в telegram-каналах видеозаписях видно, как вода смывает автобусные остановки и опоры линий связи. Проезд по ряду магистралей, включая участок от Jalan WR Supratman до Jalan Raya Batubulan возле штаб-квартиры полиции, оказался невозможен из-за подтоплений.