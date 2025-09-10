В Берлине десятки тысяч домов остались без электричества после диверсии

Spiegel сообщает, что около 25 тысяч берлинских семей ожидают восстановления подачи электроэнергии. Представитель Stromnetz Berlin заявил, что в наихудшем сценарии полное восстановление может затянуться до четверга. Жителям Берлина рекомендовано подготовить «фонарики или фонари на батарейках» к вечеру. Тем, у кого электроснабжение уже возобновлено, рекомендовано использовать энергию экономно.