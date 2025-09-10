Ричмонд
Новосибирцы жалуются на запах канализации в городе

Неприятный запах чувствуется в Октябрьском, Центральном, Первомайском, Калининском, Ленинском, Заельцовском и Дзержинском районах.

В семи районах — Октябрьском, Центральном, Первомайском, Калининском, Ленинском, Заельцовском и Дзержинском — люди жалуются на резкий запах в воздухе, отмечает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Жители сообщают о специфическом запахе, который напоминает смесь запахов канализации и горелой ткани. Впервые горожане заметили его ещё вечером, и с тех пор ситуация не изменилась.