Кадыров рассказал о работе войск на 14 направлениях

«Спецназ “Ахмат” сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки», — подчеркнул Кадыров в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что лично контролирует обстановку и взаимодействует с командирами на постоянной основе. Ему докладывают о произошедшем на фронте дважды в день.