Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске звучит сигнал тревоги на береговой линии.

Источник: Аргументы и факты

В Новороссийске отражается атака безэкипажных катеров. На берегу сработала сирена, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сигнал тревоги на береговой линии — это предупреждение “Внимание всем”». Сейчас идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.

Напомним, безэкипажные катера ВСУ также атаковали Новороссийск в июле текущего года, а также в начале августа. Отмечалось, что курировали атаки Главное управление разведки Украины и западные спецслужбы.