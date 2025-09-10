В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске отражается атака безэкипажных катеров. На берегу сработала сирена, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сигнал тревоги на береговой линии — это предупреждение “Внимание всем”». Сейчас идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.
Напомним, безэкипажные катера ВСУ также атаковали Новороссийск в июле текущего года, а также в начале августа. Отмечалось, что курировали атаки Главное управление разведки Украины и западные спецслужбы.