Новосибирцу грозит 5 лет тюрьмы за разглашение коммерческой тайны

Компания потеряла около 400 тысяч рублей из-за разглашения коммерческой тайны сотрудником.
Один из сотрудников якутского железнодорожного предприятия продавал важные документы посторонним людям. Руководство узнало об этом и обратилось в полицию, об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Преступником оказался 35-летний житель Новосибирска, который работал специалистом по логистике. Он имел доступ к секретной информации компании.
Мужчина увидел в интернете объявление о том, что можно заработать на продаже секретных документов. Через мессенджер он связался с неизвестным человеком и стал продавать железнодорожные накладные за деньги.
Из-за его действий компания потеряла 400 000 рублей и испортила свою репутацию.
Сотрудник признался в содеянном. Теперь его ждёт суд, где ему может грозить до 5 лет тюрьмы.