Миляев сообщил о сбитом беспилотнике в Тульской области

Силы противовоздушной обороны ночью сбили в Тульской области украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано», — уточнил чиновник.
Атаке украинских БПЛА в ночное время подверглась, в частности, и Ростовская область. Там пострадала школа-интернат в Матвеево-Курганском районе, и двое ее сотрудников получили ранения.
