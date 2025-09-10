Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миляев сообщил о сбитом беспилотнике в Тульской области

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ночью сбили в Тульской области украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано», — уточнил чиновник.

Атаке украинских БПЛА в ночное время подверглась, в частности, и Ростовская область. Там пострадала школа-интернат в Матвеево-Курганском районе, и двое ее сотрудников получили ранения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше