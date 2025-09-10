Уголовное дело возбудили в отношении Федора Смолова после драки в «Кофемании»

Также режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в столичном баре. По словам очевидцев, Лабутин разбил об сцену арбуз, после чего один из посетителей поскользнулся на оставленных остатках. Охрана оперативно вывела нарушителя из бара, однако режиссер отреагировал агрессивно: выбил стекло входной двери, повредил часть потолка и несколько раз ударил собственный автомобиль.