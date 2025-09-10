Ричмонд
Заведующую аптекой в Сосновоборске обвинили в незаконной торговле сильнодействующими препаратами

Следственный комитет по Красноярскому краю предъявил обвинение заведующей одной из местных аптек. Её подозревают в организации схемы незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, которая привела к гибели восьми человек.

По данным следствия, в период с октября 2021 по июнь 2024 года обвиняемая систематически вносила изменения в рецепты покупателей, завышая количество проданных упаковок сильнодействующих препаратов. Излишки лекарств она передавала знакомому врачу, который использовал их для оказания нелегальных услуг по выводу из запоя.

«Медики ставили капельницы с сильнодействующими препаратами без проведения необходимых диагностических исследований и соблюдения правил оказания медицинской помощи. В результате такой деятельности скончались восемь пациентов», — сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело включает три эпизода: незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и пособничество в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 33, ст. 238 УК РФ).

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Расследование в отношении еще 24 фигурантов продолжается.