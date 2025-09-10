Заведующую аптекой в Сосновоборске обвинили в незаконной торговле сильнодействующими препаратами

По данным следствия, в период с октября 2021 по июнь 2024 года обвиняемая систематически вносила изменения в рецепты покупателей, завышая количество проданных упаковок сильнодействующих препаратов. Излишки лекарств она передавала знакомому врачу, который использовал их для оказания нелегальных услуг по выводу из запоя.